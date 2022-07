Maltempo: fino a sabato allerta meteo per vento e mareggiate

Sono 15 gli ettari di terreno bruciati nell'incendio che nella notte tra il 4 e il 5 luglio ha colpito Fuorigrotta fino a lambire via Manzoni, nel quartiere di Posillipo. 80 i lanci d'acqua necessari per spegnere le fiamme la cui origine è oggetto di indagine da parte dei carabinieri forestali di Napoli. A colpire la città non è solo il fuoco ma anche l'acqua che dalle 4 del mattino si è abbattuta copiosa in Campania. Trombe d'aria e temporali non hanno provocato nessun ferito ma numerosi i disagi in tutte le province: nel Casertano Coldiretti denuncia mezzo milione di euro di danni alle coltivazioni, a Napoli gli ombrelloni dei locali del lungomare trascinati sugli scogli, in Cilento le imbarcazioni hanno rotto gli ormeggi, a Pompei un albero è caduto su un'autovettura, salvo il conducente. Allagamenti e alberi caduti nell'avellinese e nel centro storico del capoluogo irpino. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco. Rami sulle autostrade e sulle tratte ferroviarie con ritardi nella circolazione dei treni per la pulizia dei binari.

Vento forte, con raffiche di burrasca, e mare agitato causa dell'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile fino alle 18 di domani su tutta la Regione. Nonostante la pioggia delle ultime ore continua l'espansione dell'emergenza idrica nel Sud Italia. Calano i volumi dei bacini idrografici del Cilento e del lago di Conza mentre il Garigliano è ai minimi storici.