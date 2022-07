Manfredi: "Eventi non solo sul lungomare"

A dieci anni dalla pedonalizzazione, continuano le riflessioni e le polemiche sull'utilizzo del lungomare, in particolare in occasione di eventi serali.

Il successo delle recenti manifestazioni è stato accompagnato dalle difficoltà dell'area di accogliere un numero elevato di persone provenienti dal resto della città e della provincia: traffico, mancanza di parcheggi e di sicurezza.

Dal 9 al 17 luglio sul lungomare sarà la volta di Bufala Fest: il Comune ribadisce che per le programmazioni future saranno individuate nuove aree per gli eventi, dalla Mostra d'Oltremare alle periferie.