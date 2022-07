Minacce ad una famiglia assegnataria di un alloggio popolare

Minacce e intimidazioni ad una famiglia assegnataria di un alloggio popolare nel quartiere di Fuorigrotta a Napoli: "Questo appartamento è della camorra, se lo volete ci dovete dare 50mila euro altrimenti non avrete pace né voi né i vostri bambini". L’appartamento in questione era stato confiscato alla compagna di un pluricondannato per associazione camorristica e omicidi, e assegnato alla coppia. Da qui le minacce, anche con una mazza da baseball e la decisione delle vittime di lasciare quell’alloggio. I Carabinieri del Comando provinciale di Napoli, al termine delle indagini coordinate dalla Procura, hanno notificato il divieto di dimora e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria ai presunti responsabili, un 61enne e una 59enne, legati da vincoli di parentela con il pluricondannato.