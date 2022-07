Monti Lattari, maxisequestro di droga e armi

In un fondo nascoste una mitragliatrice, una pistola e munizioni

La droga era nascosta sotto mezzo metro di terra. I carabinieri di Castellammare di Stabia hanno assestato un colpo durissimo ai narcotrafficanti della catena dei monti Lattari. Non solo 20 chilogrammi di marijuana già essiccata, ma anche cocaina, tanta cocaina trovata in quei fusti blu nascosti in un campo alle porte di Gragnano; 35 chili di polvere bianca purissima, valore sul mercato oltre un milione di euro.

Droga nelle mani di clan che qui da anni si combattono a colpi di agguati per controllare proprio la produzione della marijuana e il traffico di altre droghe, provenienti da Africa, Sud America e Olanda. Grazie alla vicinanza del mare e a una temperature mai troppo calda, qui le cosche hanno imparato a coltivare lungo le pendici impervie del monte Faito, cannabis di una qualità di gran lunga superiore rispetto, ad esempio, a quella importata dall'Albania, garantendosi fette di mercato importanti.

Piccoli imperi criminali da difendere ad ogni costo. Nel corso dell'operazione i carabinieri del comando provinciale di napoli con il supporto dello squadrone elitrasportato Calabria e di un drone hanno, infatti, anche scoperto un arsenale. In un fondo riconducibile ad un allevatore, Nicola Gentile, trovate una mitragliatrice Uzi, una potente pistola Desert eagle calibro 44, entrambe di fabbricazione israeliana, nonché centinaia di proiettili. L'arrestato, 41 anni, è ritenuto dagli investigatori elemento di spicco del clan Afeltra Di Martino. In altri fondi agricoli, scoperte e distrutte oltre cento piante di cannabis.