Multiproprietà, proroga fino al 2028. De Laurentiis: "Atto di buon senso"

Non è più fissata al giugno del 2024 la deadline per la cessione del Napoli o del Bari, entrambi club di proprietà della famiglia De Laurentiis, che avranno tempo fino alla stagione 2028/2029, a patto che giochino campionati diversi. Resta infatti immutato l'impianto normativo dell'art.16 delle Noif per i club partecipanti allo stesso campionato, con l'obbligo di immediata dismissione di una delle due società, come accaduto per Lazio e Salernitana.