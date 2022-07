Napoli, 100 eventi per l'estate

Il momento d'oro del turismo napoletano si arricchisce di iniziative dedicate ai visitatori e a chi rimarrà in città nel corso dell'estate. Oltre cento appuntamenti nelle diverse municipalità, tra percorsi guidati e concerti, per creare esperienze finalizzate alla promozione del patrimonio culturale.

"Vedi Napoli... e poi torni" è l'iniziativa promossa dal Comune con l'obiettivo di rilanciare le potenzialità delle aree urbane, valorizzando anche siti a forte impatto turistico, magari poco conosciuti dai visitatori.

I dati confermano la tendenza di crescita turistica in città: solo nell'aeroporto di Capodichino transitano ogni mese un milione di passeggeri. Stanze piene negli alberghi, dove il soggiorno medio è di quattro notti.

La musica avrà un ruolo determinante grazie a dieci eventi in tutta la città: ingresso gratuito e generi che spaziano dalla musica classica a quella della tradizione, fino al rap e alle nuove tendenze.

Nel servizio le interviste a Teresa Armato, assessore al Turismo del Comune di Napoli, e Ferdinando Tozzi, delegato del sindaco all'Industria Musicale e all'Audiovisivo.