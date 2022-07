Napoli e Salernitana, prosegue il ritiro

Ieri sera, nella piazza di Dimaro, la presentazione ufficiale della squadra del Napoli. Solo due i volti nuovi, Olivera e Kvaratskhelia. Poi tanti giovani di belle speranze rientrati dai prestiti. Una presentazione caratterizzata dai cori dei supporters per chi non c'era e che ha fatto la storia recente del club partenopeo, il comandante Koulibaly e Ciro Mertens. E che tristezza anche non rivedere Insigne e Ospina, leader in campo e fuori. Azzerata in un solo colpo l'asse portante della squadra. Lo sa bene il presidente De Laurentiis, che forse per evitare contestazioni è rimasto in albergo, evitando di esporsi in pubblico.

Intanto, oggi, alle 18, la compagine di Spalletti gioca col Perugia. Si tratta del secondo test della stagione. Ieri, invece, è scesa in campo la Salernitana contro i tedeschi dell'Hoffenheim. 2-2 il risultato finale.

Nel servizio le interviste a Luigi Sepe e Julian Kristoffersen.