Napoli e Salernitana tra addii, arrivi e test in campo

Ufficializzato l'addio a Kalidou Koulibaly il Napoli continua il lavoro sul mercato e sul campo in vista del prossimo campionato.

In difesa imminente l'arrivo del centrale norvegese Ostigard, cartellino del Brighton ma lo scorso anno in maglia Genoa.

C'è poi da individuare il sostituto di Koulibaly. Al Napoli e a Spalletti piace il sudcoreano Kim, sul quale c'è da tempo il Rennes. Per il franco-senegalese del Paris St. Germain Diallo c'è invece il nodo dell'ingaggio.

La squadra intanto continua gli allenamenti e tornerà in campo domani alle 18 per il secondo test di questo precampionato. Avversario il Perugia, reduce da una buona stagione in serie B.

E' scesa in campo invece questo pomeriggio la Salernitana contro i tedeschi dell'Hoffenheim, squadra di buon livello della Bundesliga. 2-2 il risultato finale, tutte le reti segnate nel primo tempo. Per i granata gol di Kristoffersen e Caviòn.

Allenamento a parte sul campo per l'ultimo arrivato, il terzino sinistro croato Bradaric.

Mercoledì i ragazzi di Nicola scenderanno di nuovo in campo contro i polacchi del Vicèsta Cracovia.