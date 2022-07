Napoli: in serata l'arrivo di Anguissa, Lobotka e Rrahmani

Terzo giorno di ritiro e secondo di lavoro per gli azzurri, con doppia seduta di allenamento davanti ai mille tifosi presenti nell'impianto di Carciato a Dimaro. Napoli ancora a ranghi ridotti, in serata arriveranno Anguissa, Lobotka, Rrahmani. Dopodomani previsto l'arrivo anche del presidente Aurelio De Laurentiis, in vista di un possibile incontro con Koulibaly, quando il senegalese sarà a disposizione di mister Spalletti, per discutere di un rinnovo ancora in alto mare.