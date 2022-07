Napoli, le immagini del primo giorno di allenamento a Dimaro

Primo giorno di allenamento, nel ritiro di Dimaro, per il Napoli. Senza molti dei titolari (i nazionali arriveranno alla spicciolata nei prossimi giorni), i calciatori a disposizione di Luciano Spalletti hanno iniziato con una doppia seduta tra mattina e pomeriggio. Prima fase di attivazione in palestra, poi corsa leggera ed allunghi a bordo campo, prima di passare al lavoro tecnico col pallone. Già buona la presenza di pubblico al campo in località Carciato. Applausi soprattutto per uno dei nuovi arrivati, l’attaccante georgiano Kvaratskhelia. In serata la prima conferenza stampa di mister Spalletti.