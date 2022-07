Napoli ritrova il suo molo

Una passeggiata sul mare di due chilometri e mezzo, fino alla Statua di San Gennaro: davanti, lo spettacolo del golfo di Napoli. Restituire ai cittadini l’utilizzo del Molo San Vincenzo – attualmente non percorribile poiché la zona di accesso è di competenza della Marina Militare – è un obiettivo a cui manca solo un ultimo step. Ed è proprio per questo che stamattina, ai giardini del Molosiglio, presso la sede della Lega Navale, il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini, il sindaco Gaetano Manfredi e i vertici di Marina Militare, Autorità portuale e Agenzia del Demanio, firmeranno il Protocollo per l'apertura del Molo alla città. Grazie ad esso, sarà realizzata una passerella larga tre metri, che costeggerà la Base Navale dal lato del porticciolo del Molosiglio e che consentirà l’accesso al Molo San Vincenzo. Qui, dove c’era la sede della Real Marina del Regno delle Due Sicilie, si varavano navi e si fondevano cannoni. Nei prossimi mesi cittadini e turisti potranno tornare, semplicemente, a passeggiarci. E ad ammirare un pezzo in più della storia di Napoli da una visuale meravigliosa.