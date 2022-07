Napoli, via al ritiro di Castel di Sangro

Il Napoli torna in campo per la seconda fase del ritiro: primo allenamento a Castel di Sangro alle 17,30, domani subito doppia seduta. Porte aperte ai tifosi che però dovranno affrontare una spesa non da poco se vorranno assistere anche alle amichevoli: da 30 a 40 euro per le sfide con Adana Maiorca Girona e Espanyol allo Stadio Patini. In Abruzzo potrebbe aggiungersi ai convocati di Spalletti anche il coreano Kim, che ormai ha definito le questioni contrattuali ed è pronto a mettersi al servizio del nuovo allenatore. Va a prendere in campo il posto di Koulibaly, perdita pesante anche a giudizio di una vecchia gloria del calcio italiano, il campione del mondo 82 Giancarlo Antognoni, che stila la sua personale griglia a tre settimane dall'inizio del campionato.