Nel Sannio giù occupazione ed esportazioni

La ricerca Eurispes misura gli effetti della pandemia sulle piccole e medie imprese sannite: tante le difficoltà tra crisi di liquidità e debiti per un'economia già fragile, ulteriormente impoverita negli ultimi anni.

In particolare, il tasso di occupazione nell'area del Sannio è calato del 5%. Esportazioni calate del 18%, circa il triplo della media regionale. E non si ferma la corsa dello spopolamento: 11mila residenti in meno rispetto al 2015.