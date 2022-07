Non abbandonate gli animali

Sono 50mila i cani che si ritiene che potranno essere abbandonati in questa stagione estiva. Un fenomeno che con la bella stagione aumenta del 25%, quando molti italiani decidono, magari in nome delle ferie, di dire addio al proprio cane.

Una situazione aggravata dall'emergenza covid.

Una decisione crudele che potrebbe essere evitata affidandosi ai servizi pubblici messi in campo dai comuni, ai dog sitter o agli hotel per cani.