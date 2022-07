Nuoto paralimpico: a Napoli i campionati italiani assoluti

Per aspera ad astra, non c'è motto più indicato per descrivere il sacrificio e le emozioni degli atleti del nuoto paralimpico italiano, impegnati alla piscina Scandone di Fuorigrotta nei campionati italiani assoluti individuali e a squadre. Una Napoli che dopo il collegiale pre mondiale dello scorso maggio si pone come punto di riferimento dell'intero movimento. In gara anche i campioni del mondo in carica, che hanno confermato il titolo nella recente competizione iridata a Funchal, tra questi Vincenzo Boni, Emanuele Marigliano e la plurimedagliata campionessa mondiale Angela Procida.

Nel servizio le voci del presidente della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico Roberto Valori, del presidente del Comitato Paralimpico Campano Carmine Mellone, del tecnico federale nazionale Vincenzo Allocco e del direttore tecnico della Nazionale italiana di nuoto paralimpico Riccardo Vernole.