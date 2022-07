Nuova centrale operativa per il 118 dell'Asl Na2 Nord

Oltre 187mila chiamate in un anno, quasi 32mila interventi e poco meno di 11mila codici rossi. Sono i numeri del 118 dell'Asl Napoli 2 Nord che ha inaugurato la sua nuova centrale operativa in una struttura nata in soli 12 mesi, all'esterno dell'Ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. La struttura continuerà a servire la zona ovest del territorio dell'Asl Napoli 2 Nord, un'area ampia che va dall'isola di Ischia al comune di Acerra. La gestione degli interventi assicurata grazie anche a una dotazione tra le più aggiornate in Italia con 39 mezzi di soccorso, di cui 2 idroambulanze, 7 auto mediche e 30 ambulanze. Nella stessa struttura che ospiterà la centrale operativa e la sede del 118, troverà posto anche il nuovo CUP, in modo da snellire la procedura di prenotazione e pagamento dei servizi sanitari ed eliminare le code all'interno dell'area ospedaliera.