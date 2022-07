Operazione Spiagge Sicure, arrivano i fondi

Estate in sicurezza

Sorrento, Ischia, Forio d'Ischia, Monte di Procida. E, poi, ancora: Capaccio Paestum, Camerota, Centola. Il Ministero dell'Interno ha finanziato con 5 milioni e mezzo di euro 239 comuni italiani interessati da intensi flussi turistici con il progetto "Spiagge sicure". Tra questi ci sono 7 comuni campani: quattro nella provincia di Napoli, tre in quella di Salerno.

A Monte di Procida vanno 14.388 euro a valere sul Fondo Unico Giustizia, risorse che provengono dalle confische e dai sequestri nei confronti di organizzazioni criminali. Per tutti gli altri progetti approvati finanziamenti per 35.000 euro, grazie al Fondo Sicurezza Urbana. Con le risorse assegnate, i Comuni beneficiari potranno assumere a tempo determinato personale di Polizia locale, pagare il lavoro straordinario degli agenti impegnati nel controllo di spiagge e litorali, acquistare mezzi e attrezzature, e promuovere campagne informative contro l'acquisto di prodotti contraffatti.