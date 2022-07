Palinuro: cani salvano 5 persone a mare

Sono tornati a casa, nel centro di addestramento della Scuola Italiana Cani da Salvataggio a Napoli, Dylan e Vita i due golden retriever che ieri hanno salvato cinque persone a Palinuro in provincia di Salerno, trascinandoli fino al trasbordo sui pattini di salvataggio.

Un pedalò che imbarca acqua e che sta per affondare mentre i natanti sbracciavano in cerca di aiuto. In pochi minuti Dylan e Vita si sono gettati in acqua e hanno raggiunto l'imbarcazione a circa 200 metri dalla spiaggia. Uno dei numerosi interventi salvavita delle unità cinofile della SICS.

I due Golden Retriever, erano in servizio nel fine settimana presso la spiaggia libera di Palinuro. Per Dylan, 10 anni, questa è l'ottava estate in servizio in riva al mare. Vita, che di anni ne ha tre, è invece alla sua seconda stagione operativa. Per entrambi si è trattato del primo salvataggio. Proprio a Palinuro, lo scorso anno, Luna e Igor, due labrador anch'essi facenti parte dell'unità di salvataggio della SICS, salvarono una 15 enne che rischiava di annegare.