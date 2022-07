Pesca d'altura nel mare di Ischia

E' l'IschiaFishing ad aggiudicarsi il nono campionato italiano di pesca d'altura a traina per società 2022. La competizione, indetta dalla Federazione pesca sportiva, si è svolta nelle acque al largo dell'isola di Ischia. Nonostante le condizioni di mare mosso, la squadra "Ticket to ride" al comando di Massimo Bottiglieri, con Tony Panico, Gabriele Varrella e lo skipper Giovanni Trombetta, ha confermato il grande livello tecnico e affiatamento dei componenti.

Nella due giorni di gara catturati e rilasciati - secondo regolamento tonni, aguglie imperiali, pesce spada e alalunga - conosciuto anche come tonno bianco. Il titolo tricolore conquistato dall'Ischiafishing si aggiunge agli altri tre titoli italiani assoluti vinti negli anni precedenti dal team "Ticket to ride" e ad altri due trofei: il Big Fish Tournament di Ventotene che ha visto la partecipazione di oltre 50 equipaggi da tutta italia e l'Ischia big game, intitolato a Gianni Eretta.