Più controlli in città

Operazioni "Alto impatto" in zone critiche, rimodulazione dei servizi dell'operazione "Strade Sicure", incremento della videosorveglianza. Queste le misure adottate dal comitato per l'Ordine e la sicurezza riunitosi in prefettura alla presenza del prefetto Palomba, del sindaco Manfredi e dei vertici dei comandi locali delle forze dell'Ordine, per dare una risposta concreta ai sempre più numerosi episodi delittuosi che hanno colpito i quartieri centrali di Napoli così come quelli periferici. Come a Ponticelli, per cui il piano del primo cittadino comprende due tipi di azione: maggiore dinamismo del personale dislocato e una diversa disposizione delle forze dell'ordine in città, anche considerando le forze di strade sicure dell'Esercito. Attività a cui si aggiunge un focus specifico per dare le risposte necessaria per migliorare la quotidianità dei cittadini. Sicurezza nei quartieri cittadini e nelle stazioni ferroviarie. A Napoli l'operazione stazioni sicure ha coinvolto circa 100 operatori della Polizia di Stato con l'ausilio di unità cinofile e supporti tecnologici per tutelare la sicurezza, dei viaggiatori in transito nell'hub dei trasporti partenopeo.