Premio Napoli: i nove finalisti. Edizione dedicata a La Capria

Torna il Premio Napoli, giunto alla 68ma edizione, che sarà dedicata ad un grande autore come Raffaele La Capria, lo scrittore scomparso lo scorso 26 giugno che sarà ricordato con un omaggio speciale.

La Giuria Tecnica ha individuato tra 150 opere letterarie i nove autori finalisti, tre per ciascuna categoria. Titti Marrone, Fabio Stassi e Massimo Zamboni per la Narrativa; Silvia Bre, Gabriele Frasca e Valerio Magrelli per la Poesia; Daniela Brogi, Massimo Fusillo ed Enzo Traverso per la Saggistica.

Menzione speciale per "L'estate è finita", il reportage di Salvatore Porcaro sulla trasformazione del litorale domizio.

Un premio che da sempre si contraddistingue per la sua connotazione popolare: un nucleo di "giudici lettori" che provengono da tutto il Paese, dalle scuole, dalle periferie e dalle carceri, chiedono di partecipare e di leggere e valutare le opere in concorso.

La fase finale della manifestazione si svolgerà in autunno quando gli autori incontreranno i lettori e il pubblico prima della proclamazione. Appuntamento per la cerimonia finale il 20 dicembre.