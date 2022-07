Premio Strega: vince "Spatriati" di Mario Desiati

Edizione "bagnata", causa pioggia, la 76esima del Premio Strega che ha assegnato l'agognata bottiglia del classico e omonimo liquore a Mario Desiati, autore di Spatriati, edito da Einaudi.

Lo scrittore pugliese, nel caratteristico scenario del ninfeo di Villa Giulia ha prevalso già dal primo giro di chiamate sugli altri sei candidati. Nella sua dedica ha ricordato la vincitrice del Premio del 1995, sua corregionale, MariaTeresa Di Lascia.

Il romanzo vincitore racconta una storia d'amore tra due ragazzi che diventa un modo per descrivere in modo puntuale una generazione fluida, precaria, senza radici.

Secondo posto per Claudio Piersanti con "Quel Maledetto Vronskji" per Rizzoli, mentre chiude il podio "E poi saremo salvi" di Alessandra Carati, edito Mondadori. Appuntamento per il prossimo anno, con i numerosi eventi collaterali, che da Benevento, sede dello Strega, s'irradiano come di consueto in tutta Italia.