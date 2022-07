Prende a martellate un masso per recuperare i datteri di mare

In costume, le ginocchia in acqua. In mano un martello. E poi l'operazione che ha lasciato senza parole i bagnanti di Castellammare di Stabia: la distruzione di una pietra di uno scoglio per recuperare i datteri di mare. È successo a Castellammare di Stabia dove qualcuno ha ripreso un uomo impegnato nella raccolta illecita dei molluschi. I testimoni riferiscono che ne siano stati recuperati una cinquantina, con un grave danno per l'ambiente.

A denunciare sui social il fatto il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli che ha pubblicato il video e l'ha segnalato alla Capitaneria di Porto.