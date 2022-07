Profughi ucraini a scuola di italiano

Caterina ha 16 anni e ha vissuto i primi giorni dell'invasione russa del Donbass chiusa in un rifugio di fortuna. Poi con sua madre è fuggita per ricongiungersi con i suoi nonni a Pontecagnano.

Già nel 2014, all'inizio del conflitto russo-ucraino, aveva vissuto da profuga per un anno in provincia di Salerno.

A Caterina sono bastati due mesi di corso di lingua italiana in una scuola media di Pontecagnano per riuscire a rimemorizzare le nozioni apprese da bambina. Qui per due mesi, con altri profughi adulti, ha seguito un corso di lingua finanziato dal Ministero della Pubblica Istruzione.