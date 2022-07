Psicologo di base, la Giunta approva il regolamento attuativo

Con la pandemia 8 italiani su 10 hanno sofferto di almeno un disturbo di stress, ansia o depressione. La Campania risponde, prima regione in Italia, con l'istituzione dello psicologo di base, figura che andrà a rafforzare l'azione sul territorio dei medici di medicina generale e dei pediatri.

L'approvazione in Giunta regionale del regolamento rappresenta un passo avanti nell'iter: con la pubblicazione del regolamento attuativo in Gazzetta ufficiale, ogni Asl indirà un avviso pubblico per la formazione delle graduatorie. Un osservatorio provvederà alla formazione degli psicologi.

Saranno i medici di base a indirizzare eventualmente il paziente allo psicologo del distretto competente.

Rivendica il ruolo da apripista il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, per una norma presa a modello da altri enti locali e che va ad incidere sulle trasformazioni della società di oggi.