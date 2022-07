Quarta dose: Asl Na 3 Sud coinvolge anche i medici di base

Coinvolgere anche i medici di base per le vaccinazioni della quarta dose. L'attività promossa dall'Asl Napoli3 Sud per incrementare il numero di booster somministrati e così ridurre il numero di contagi, che si conferma intorno al 30% in Campania. L'obiettivo è di far sì che il paziente fragile, vaccinandosi, possano avere meno ricoveri e condizioni di vita migliori.

Nell'intervista di Enzo Perone: Gaetano D'Onofrio direttore sanitario Asl Napoli 3 Sud e Tommasina Sorrentino, direttrice del distretto sanitario di Volla.