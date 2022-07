Raffaele Mauriello estradato da Dubai

Anni di latitanza a Dubai, poi l'arresto la scorsa estate. Oggi l'estradizione in Italia: Raffaele Mauriello, ritenuto un elemento di spicco del clan Amato-Pagano, è atterrato questa mattina a Fiumicino, dove ha trovato i carabinieri del nucleo investigativo di Napoli e gli agenti della squadra mobile del capoluogo partenopeo.

Da lì il trasferimento al carcere di Viterbo.

Mauriello è accusato di omicidio aggravato dal metodo mafioso e porto abusivo d'armi.

è ritenuto gravemente indiziato dell'omicidio di Andrea Castello, avvenuto nel 2014 a Casandrino, nell'ambito della faida tra i Maranesi e i Militesi.

Non è l'unica accusa nei suoi confronti. In base ad una ulteriore indagine, Mauriello sarebbe responsabile anche dell'omicidio di Fabio Cafasso avvenuto nel 2011 durante la faida interna al cartello degli Scissionisti.

Fondamentale per le indagini il lavoro di decriptazione dei sistemi di messaggistica utilizzati dai criminali. Il suo nome sarebbe emerso da una serie di conversazioni criptate che vedono come interlocutore il narcotrafficante internazionale Raffaele Imperiale. I due sarebbero entrati in contatto proprio a Dubai, dove entrambi erano latitanti.