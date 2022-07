Riccardo Muti re delle due Costiere

Grande attesa, lunedì 25 luglio, per la serata di anteprima del festival “Segreti d’autore”, e per il suo ospite, il Maestro Riccardo Muti, che nell’incontro con il drammaturgo Ruggero Cappuccio, ideatore della kermesse non ha risparmiato aneddoti, racconti, memorie. Tra gli argomenti più cari al maestro Muti quello della valorizzazione dei giovani musicisti e della diffusione della cultura musicale. Tutti esauriti i posti a disposizione nello spazio antistante palazzo Coppola a Sessa Cilento, sede della manifestazione giunta alla XII edizione e diretta da Nadia Baldi. Il presidente della Regione Vincenzo De Luca ha consegnato a Muti il premio “Segreti d’Autore 2022”, un’opera in bronzo dell’artista Mimmo Paladino, come omaggio per una vita dedicata alla musica, nella sua più alta espressione.

Il giorno successivo, martedì 26, Riccardo muti sarà sul podio dell’Auditorium Oscar Niemayer per dirigere l’Orchestra giovanile Luigi Cherubini, da lui stesso fondata, in un concerto per le musiche di Bizet, Ljadov e Liszt, una delle gemme della 70esima edizione del Ravello Festival.