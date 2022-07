Ritorna la rassegna "Un libro sotto le stelle"

Da Salerno a Positano in sei serate dedicate ai libri, alla cultura e alle bellezze della Costiera amalfitana. La diciottesima edizione della rassegna “Un libro sotto le stelle” promossa dall'Associazione Meridiani dà la possibilità ai lettori di coniugare l'amore per la lettura con l'amore per il mare e per i paesaggi della Campania. La manifestazione è iniziata con la presentazione del libro di Gian Paolo Porreca dedicato al Giro d'Italia. Si andrà avanti fino al 30 settembre, con una traversata fino a Procida.



Nel servizio intervengono Luca Della Corte dell'Associazione Meridiani, Antonio Parlati, direttore del CPTV Rai di Napoli e Gian Paolo Porreca, scrittore.