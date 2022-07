Ritrovato un cadavere a Pianura: per i familiari sarebbe il ragazzo scomparso il 29 giugno

Secondo i familiari sarebbe Andrea Covelli l'uomo trovato in via Pignatiello a Napoli, nel quartiere di Pianura.

Al momento manca la conferma ufficiale da parte della Squadra Mobile di Napoli.

Il corpo è stato ritrovato ieri notte in un'area boschiva poco lontano dal quartiere. Era stata una segnalazione a indirizzare gli investigatori nella zona.

Si attende l'autopsia per identificare le cause della morte. Sul cadavere, ferite che farebbero pensare ad una morte violenta.

Covelli, 27 anni, incensurato, era scomparso lo scorso 29 giugno. La famiglia aveva organizzato una manifestazione per sollecitare le ricerche del giovane. Secondo la ricostruzione della madre, era uscito di casa per comprare dei cornetti e non sarebbe più tornato. Due ragazzi lo avrebbero accostato mentre era in scooter, costringendolo a seguirlo. Da quel momento se ne sono perse le tracce.

Gli investigatori si stanno concentrando sulle attività del giovane nei giorni che precedono la sua scomparsa.