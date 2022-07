Rivoluzione granata: dopo "l'instant team" ecco la "squadra salvezza"

Tassello dopo tassello, il direttore sportivo della Salernitana Morgan De Sanctis lavora alla composizione del puzzle granata per la prossima Serie A. Quattro i superstiti dell’instant team che ha raggiunto la salvezza lo scorso anno e da cui si riparte per ottenere, con meno patemi, lo stesso traguardo: Sepe in porta, Fazio in difesa e la cerniera di centrocampo Bohinen e Lassana Coulibaly. Intorno a loro il tecnico Davide Nicola dovrà inserire i nuovi innesti: Lovato e Pirola in difesa e Botheim e Valencia in attacco sono già a disposizione. L’attenzione della squadra mercato è orientata alle fasce con gli obiettivi Bradaric dal Lilla, lo svincolato ex Montpellier Junior Sambia e il possibile prestito di Andrea Cambiaso, che dovrà prima passare dal Genoa alla Juventus. Dai bianconeri potrebbe arrivare il centrocampista Filippo Ranocchia, conteso però dal Torino con cui si discute del trasferimento di Simone Verdi. Per la trequarti vicino l'arrivo dell'ex Sassuolo Filip Djuricic, si studia il turco Yusuf Yazici mentre dalla dirigenza non si esclude un colpo a sorpresa verso la fine della sessione di mercato.