Salerno: un'anziana morta e un'altra ferita nel loro appartamento

Una casa messa a soqquadro e due sorelle anziane, una morta l'altra ferita. Sono i contorni del giallo su cui indagano i poliziotti della Squadra Mobile di Salerno, dopo il ritrovamento in un'abitazione di via San Leonardo, nella zona orientale della città, di una donna di 91 anni già cadavere e della sorella 87enne, ferita e sotto choc. L'allarme è stato dato stamattina, intorno alle 7.30, da una nipote delle due donne, preoccupata perché non riusciva a mettersi in contatto con loro. Una pattuglia della Polizia ha raggiunto in pochi minuti la palazzina del borgo di San Leonardo al civico 164, non lontano in linea d'aria dell'Ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno. Dopo aver bussato inutilmente senza ricevere risposta, la decisione di entrare nell'appartamento al primo piano: le stanze erano sottosopra, dappertutto diverse tracce di sangue. Per la più anziana delle due sorelle non c'era più nulla da fare: sarà l'autopsia a stabilire le cause del decesso. L'altra è stata portata in Ospedale, dove una tac ha rilevato traumi facciali compatibili con una caduta o una colluttazione. Gli inquirenti non si sbilanciano: quanto accaduto appare ancora poco chiaro. Nell'abitazione è al lavoro la Scientifica. Si cerca di ricostruire la dinamica dei fatti anzitutto ascoltando gli altri residenti dello stabile e chiunque possa avere informazioni utili, prima di formulare ipotesi.