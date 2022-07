Sant'Anna dei Lombardi, tesori hi-tech

In Piazza Monteoliveto c'è la Chiesa di Sant'Anna dei Lombardi, rara testimonianza dell'arte rinascimentale toscana a Napoli. Risalgono a metà Cinquecento gli affreschi del Vasari nella sacrestia. E sono sensazionali. Accanto alle altre opere d'arte qui custodite, rendono Sant'Anna dei Lombardi una delle chiese più preziose della città. Di recente sono stati eseguiti restauri sul celebre compianto sul Cristo Morto di Guido Mazzoni, straordinario gruppo scultoreo quattrocentesco, ed è ancora aperta la raccolta fondi per finanziare ulteriori restauri.

Assieme all'Università Suor Orsola Benincasa lavori in corso nella cappella orefice mentre scendendo giù, nell'ìpogeo dai suggestivi affreschi sulle pareti, che raccoglie i resti umani dei monaci, con l'aiuto di speciali visori una visita virtuale con un ologramma guida, quello di Bernardo Tanucci, personaggio di primo piano alla corte borbonica. Si ipotizza che possa essere sepolto proprio qui.

Iniziativa finanziata dalla Regione Campania con i fondi per le imprese innovative, anche per la riqualificazione di alcuni ambienti del percorso museale del complesso. Se i visitatori arrivano in due e sono in possesso di un biglietto Unicocampania, vi accedono pagando solo un ingresso.

Nel servizio l'intervista a Mario Sicignano, Presidente Cooperativa Sociale ParteNeapolis.