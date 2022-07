Saviano, associazioni e cittadini: "abbattete il Residence La Cisternina"

Abbattimento delle strutture fatiscenti e riqualificazione urbana: lo chiedono cittadini e associazioni di Saviano per l’area dove sorge il Residence la Cisternina, che negli anni ’80 era abitato dai terremotati di Napoli che avevano sì una piscina condominiale, ma non l’attacco alle fogne. Il degrado si è rapidamente impadronito dell’area e oggi questo ecomostro è occupato da tossicodipendenti. Chiesto al Comune di Napoli un tavolo per affrontare l’emergenza.