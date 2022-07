Si lavora a un nuovo ponte per riunire la città

Il genio militare starebbe ipotizzando la costruzione di un ponte provvisorio tra il ponte Romano, attualmente chiuso per rischio strutturale e il ponte vecchio, anch’esso interdetto al passaggio. Una città spaccata in due, Capua, con residenti che lamentano disagi e il sindaco Villani che ha annunciato che in settimana saranno effettuati sondaggi più approfonditi per stabilire la possibilità di consentire almeno il passaggio pedonale.