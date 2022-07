Sicurezza, il piano del prefetto Palomba

L'ultima escalation criminale di Napoli interessa in pari misura centro e periferia. Dai coltelli nelle mani dei giovanissimi tra le strade della movida, alla situazione in ebollizione tra clan rivali. Ospite negli studi della Tgr Campania, il prefetto di Napoli Claudio Palomba annuncia la risposta dello Stato in termini di repressione.

A Pianura, Ponticelli e in centro ci saranno alcune operazioni "alto impatto", in più verrà rafforzata la presenza dei militari.



Tra le note dolenti c'è la videosorveglianza. A Napoli troppi occhi elettronici non sono funzionanti.



Dal Ministero dell'Interno arriveranno oltre sette milioni di euro per potenziare la presenza di telecamere nei comuni dell'hinterland partenopeo. ne beneficeranno 41 Comuni tra cui Castellammare di Stabia e Torre Annunziata.

Martedì invece firma del protocollo per la Galleria Umberto. La polizia municipale presidierà il sito dalle ore 8 alle 20, mentre di notte la vigilanza sarà garantita dai privati.

Un modello di gestione pubblico-privato che non si limiterà alla Galleria.