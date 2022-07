Sicurezza: più controlli e alto impatto

Maggiori controlli del territorio e un incremento delle operazioni ad alto impatto, queste le decisioni prese durante la riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza, tenutasi presso la Prefettura di Napoli alla quale hanno preso parte il prefetto Claudio Palomba, il sindaco Gaetano Manfredi e i vertici di comandi locali delle forze dell’ordine. Per il 1 agosto previsto un ulteriore incontro per accelerare sui progetti di videosorveglianza, coinvolgendo anche le associazioni di categoria. Sicurezza in strada ma anche nelle stazioni ferroviarie. Oltre 100 gli agenti della Polizia di Stato in azione a Napoli Centrale per l’operazione Stazioni sicure. Le quotidiane attività di controllo sono state incrementate e hanno avuto l’ausilio anche di unità cinofile e di strumentazioni tecnologiche. Obiettivo, la tutela e la sicurezza dei viaggiatori in transito nell’hub dei trasporti partenopeo. Nel servizio l'intervista al Vicequestore Aggiunto della Polizia di Stato Teresa Gargiulo.