Sicurezza stradale: torna "Sii Saggio, Guida Sicuro"

"Sii Saggio, Guida Sicuro", è questo lo slogan rivolto ai giovani della Campania perché un attimo di distrazione può costarti la vita. Al progetto che prenderà il via a settembre partecipano gli studenti dai 16 ai 25 degli Istituti secondari di primo e secondo grado e delle Università del territorio campano.

L'obiettivo è stimolare la guida in sicurezza nel rispetto delle norme del codice della strada.

Alla presentazione del progetto hanno partecipato tra gli altri Mario Morcone, assessore alla Sicurezza della Regione Campania, Franco Picarone, presidente della Commissione Bilancio, Gino Aveta, autore televisivo e radiofonico Rai.

Gli incontri per sensibilizzare i giovani a guidare in sicurezza si terranno nei comuni della Campania, soprattutto in quelli nei quali i numeri di incidenti stradali è più alto.