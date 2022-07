Davide Sannino, dopo 26 anni nessun risarcimento

Davide Sannino fu ucciso a Massa di Somma, in provincia di Napoli, il 19 luglio 1996, pochi giorni dopo il diploma e dopo aver superato i test per diventare Carabiniere. Era lì per festeggiare insieme agli amici la fine della scuola quando arrivò un commando di quattro persone per rapinarli. Prima di portare via un motorino, uno della banda puntò la pistola alla testa di Davide e fece fuoco. Furono identificati e arrestati pochi giorni dopo: l'esecutore materiale sarà condannato a 30 anni, gli altri tre a 14 anni.

In sede civile è stato riconosciuto a familiari di Davide un risarcimento complessivo di circa 500mila euro. Soldi che però non sono mai stati pagati perché - raccontano oggi i fratelli - quella sentenza del 2015 non è mai stata notificata ai colpevoli. Da allora i fratelli Sannino cercano un nuovo legale e intanto denunciano minacce e pressioni subite



Nel servizio intervista a Jonathan Sannino e Daniele Sannino, fratelli della vittima