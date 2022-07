Sovraffollamento carceri: servono provvedimenti urgenti

Violente proteste nelle carceri campane. L'ultimo episodio a Napoli nella casa circondariale di Poggioreale, dove un detenuto ha dato fuoco, con una sigaretta, alla cella dove era recluso nel Reparto Avellino. "Le fiamme e il fumo - racconta Donato Capece il segretario generale del Sindacato autonomo Polizia penitenziaria (Sappe) - si sono estese in tutta la Sezione. Si è riusciti a mettere in sicurezza 14 detenuti. Il tutto è avvenuto con un numero fortemente ridotto di agenti per la nota carenza del personale".

A Poggioreale il sovraffollamento è diventato la regola. Sono 2200 i detenuti presenti rispetto ai 1571 previsti. Il garante dei detenuti della Campania Samuele Ciambriello chiede provvedimenti urgenti.