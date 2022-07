Tennis, presentato l'Atp 250 di Napoli

“Una grande vetrina e un grande impegno economico e organizzativo per la città”. Così, all'unisono, il sindaco Gaetano Manfredi e il presidente del Tennis Club Napoli, Riccardo Villari, hanno presentato la “Tennis Napoli Cup”. I campi attuali saranno sostituiti da strutture in legno ricoperte di resina speciale, per creare la superficie dura richiesta dal calendario internazionale.

Nel servizio, l'intervista ad Angelo Binaghi - Presidente Federazione Italiana Tennis