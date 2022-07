Terra dei Fuochi: nove denunce e sei attività commerciali sequestrate

Nei giorni scorsi l'esposto in Procura sottoscritto da 20 sindaci e dal vescovo di Aversa; e poi lo sfogo del primo cittadino di Casal di Principe che aveva detto: "combattiamo una guerra senza armi". La Terra dei fuochi tornata prepotentemente alla ribalta con i roghi denunciati da residenti e amministratori. Una prima risposta è arrivata dall'Action day, un'operazione di controllo straordinario contro lo smaltimento illegale di rifiuti industriali, artigianali e commerciali. Esercito e forze dell'Ordine, hanno effettuato una serie controlli per il contrasto agli illeciti ambientali in diverse aree della provincia di Caserta e di Napoli. Nei comuni di Lusciano, Teverola, Aversa e Carinaro, sequestrate quattro attività commerciali e identificate 9 persone, di cui 5 denunciate all'Autorità Giudiziaria. Nei comuni di Sant'Anastasia, Ottaviano, San Gennaro Vesuviano e Somma Vesuviana, quattro le denunce e due le attività commerciali poste sotto sequestro. In totale, 285mila euro di sanzioni.