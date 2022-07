Diplomazia alimentare, dibattito a Caserta con il ministro Luigi Di Maio

Il rischio di una crisi alimentare globale causata dal conflitto Russia-Ucraina si impone al centro del dibattuto sulla 'Dieta mediterranea strumento di diplomazia', nella Cappella Palatina della Reggia di Caserta.

Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ricorda il Dialogo Ministeriale Mediterraneo sulla Sicurezza Alimentare dell'8 giugno scorso, quando si è creato "uno spazio sulla base di una comune identità alimentare per cercare soluzioni adeguate alle sfide che i paesi più vulnerabili del Mediterraneo e del Medio Oriente stanno già oggi affrontando". Il titolare della Farnesina ricorda che l'iniziativa di Caserta - realizzata con la FAO - si innesta "sull'impegno del nostro Paese per il contrasto all'insicurezza alimentare", ma occorre "lavorare più intensamente per rendere i sistemi agroalimentari resilienti e sostenibili".

La dieta mediterranea, che l'Unesco ha incluso nel patrimonio culturale immateriale dell'umanità, può "fungere da strumento di dialogo, pace e sviluppo", ma può essere anche "un potente veicolo di valorizzazione del made in Italy e di sviluppo dell'indotto legato al turismo". Inoltre, "per il suo approccio alla gestione del territorio e delle sue risorse, alla produzione e al consumo, offre un importante modello di riferimento".

L'evento di Caserta ha messo insieme realtà associative, imprenditori della filiera agroalimentare, enti territoriali e società civile, protagonisti di una diplomazia alimentare che muove dai valori della Dieta Mediterranea e costituisce la premessa della Conferenza Mondiale in agenda a Bari dal 28 al 30 settembre prossimi.