Anziane aggredite in casa: attesa per autopsia 91enne morta, migliora la sorella ferita

Il giorno dopo l'aggressione subita da Maria Grazia ed Adele Martino, due sorelle di 91 e 87 anni, nel quartiere San Leonardo - zona est di Salerno - c'è incredulità per quanto accaduto al piano terra della palazzina al civico 164.

Maria Grazia, 91enne, non ce l'ha fatta: quando i poliziotti ieri mattina sono riusciti ad entrare nell'appartamento messo a soqquadro e pieno di tracce di sangue, lei era già morta. Nelle prossime ore l'autopsia chiarirà se per le percosse o altre cause. Adele, 87 anni, invece era riversa sul pavimento, in stato confusionale. Non ha saputo spiegare agli inquirenti cosa è sucesso e da oggi è nel reparto di neurochirurgia dell'Ospedale di Salerno: ha un forte trauma cranico ed un'infrazione ad un dito. Secondo i medici non è in pericolo di vita ma è monitorata. La sua testimonianza potrebbe essere fondamentale per risolvere il mistero.

Si pensa ad un tentativo di rapina finito male, ma a casa delle due anziane non mancherebbe niente di significativo; quindi anche altre ipotesi non possono essere escluse. Inoltre, i cani che le due sorelle lasciavano liberi per la notte, erano ancora legati: circostanza che potrebbe collocare l'aggressione nelle ore serali di sabato.

Le due donne hanno un fratello disabile, che vive in un altro appartamento dello stesso edificio, ma è stata una nipote a dare l'allarme quando non è riuscita a mettersi in contatto con le zie. Potrebbe esserci stata una colluttazione ma non è chiaro se siano stati inferti colpi oltre alle percosse. La Squadra Mobile ha acquisito le registrazioni di telecamere puntate su Via San Leonardo, una strada sempre molto trafficata.