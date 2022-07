Dispersione, il ministro Bianchi difende gli investimenti

Il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi appena arrivato a Napoli incrocia Alessia, neolaureata in Psicologia all'Università Suor Orsola Benincasa, lo stesso ateneo che dal prossimo anno accademico presenta il primo corso di laurea magistrale della Campania della classe LM-43, ovvero volto a formare umanisti digitali per le materie letterarie e i beni culturali. Tradotto, vuol dire professionisti ma anche insegnanti ad alta qualificazione tecnologica in grado di rivoluzionare la scuola nei prossimi decenni. Uno sguardo al futuro mentre il presente documenta la povertà educativa che emerge dai dati Invalsi sulla preparazione degli studenti meridionali e campani in particolare. Ma il ministro Bianchi respinge la polemica sul riparto dei fondi e difende gli investimenti fatti.