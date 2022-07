Tremila persone al concerto di Elisa al Carditello Festival

Serate da tutto esaurito al Carditello festival, rassegna musicale inaugurata dallo spettacolo ispirato al docufilm "Passione" di John Turturro e le performance musicali di Raiz, Enzo Gragnaniello e o'zulu, Luca Persico. Dopo il viaggio nella canzone napoletana classica e contemporanea, al Real sito di Carditello, nel casertano, ha fatto tappa Elisa con il suo tour "back to the future". La cantante triestina - davanti a 3000 persone - ha portato sul palco un appello per la sostenibilità ambientale, sposando impegno e divertimento in una serata indimenticabile.



Il cartellone del Carditello Festival fissa al 22 luglio il concerto di Alice dedicato a Franco Battiato, mentre sabato 23 sarà protagonista la melodia di Edoardo de Crescenzo accompagnato dal pianista Julian Oliver Mazzariello. Infine, sabato 30, l'omaggio di Mario Incudine alla storia di Carditello: una reggia che - dopo anni di abbandono - è oggi simbolo di rinascita. "Siamo contenti - dice il presidente della fondazione, Luigi Nicolais - che mentre si completano i restauri i cittadini possano già godere della bellezza del real sito".