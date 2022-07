50 anni fa l'uccisione di Carlo Falvella

Un invito al dialogo, per la costituzione di una memoria collettiva e per provare a chiudere almeno in parte i conti con gli anni di piombo. L'iniziativa è dell'Associazione internazionale vittime del terrorismo guidata da Marco Falvella, fratello di Carlo Falvella, ucciso il 7 luglio di 50 anni fa in Via Velia a Salerno dall'anarchico Giovanni Marini, dopo giorni di tensione fra gruppi ideologici contrapposti.

Testimonianze, nel solco di una distensione a 5 decenni dai tragici fatti di Via Velia, anche da Pietro Abate e Piero Lucia, militanti della destra e della sinistra di allora, così come significativa è apparsa la presenza - tra gli altri - nel salone dei marmi del Palazzo di Città a Salerno di Giuseppe Giacumbi, figlio del magistrato Nicola Giacumbi e di Maria Antonietta Juliano, vedova del poliziotto Mario De Marco, entrambi uccisi per mano delle Brigate Rosse. "E' giusto ricordare questi ragazzi in un clima di pacificazione - dice il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri - quello dei familiari è un atto di coraggio, per le ferite ancora aperte".

Un invito ad evitare la deriva degenere del dibattito quando si difendono le proprie idee arriva dall'ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno; mentre gli ex parlamentari Pd di scuola democristiana, Tino Iannuzzi ed Alfonso Andria, ricordano il ruolo baricentrico della Dc in quegli anni, alla stregua di un collante sociale fondato sui valori cristiani in una società che tendeva ad estremizzarsi in alcuni settori.