Anziane aggredite in casa a Salerno, donna ferita ancora grave

Si cercano testimoni, qualcuno che sappia o abbia visto e sentito qualcosa per far luce sull'aggressione subita da due anziane sorelle nella loro casa di Via San Leonardo 164, nella zona orientale di Salerno, a poche decine di metri dall'Ospedale Ruggi d'Aragona. Una delle due donne, che aveva 91 anni, è stata trovata cadavere dai poliziotti della Squadra Mobile entrati stamattina nell'appartamento al primo piano, completamente messo a soqquadro. L'altra sorella, 87enne, ha ferite e traumi al volto compatibili con delle percosse o una caduta. E' in ospedale per accertamenti ma è apparsa subito sotto choc e non in grado di riferire agli inquirenti cosa fosse accaduto.

La Scientifica ha delimitato l'ingresso del condominio di Via San Leonardo e per ore ha cercato tracce all'interno dell'abitazione, dove pare vi fossero residui sparsi di sangue. Con i familiari delle due anziane, si cerca di capire se sia stato portato via qualcosa dall'appartamento. Elementi utili alle indagini potrebbero arrivare dai fotogrammi estratti da telecamere di videosorveglianza presenti in zona. L'allarme è scattato intorno alle 7.30, quando una nipote delle due donne ha chiamato il 112 dicendosi preoccupata per non essere riuscita a contattare le zie. Poi, la scoperta del cadavere della 91enne: le cause del decesso saranno chiarite dall'autopsia ma sembra potersi escludere l'uso di armi da taglio, mentre si attende che l'anziana ferita sia in grado di rispondere alle domande degli investigatori. Fino ad allora, ogni pista rimane in piedi, compresa la rapina finita male.