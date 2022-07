Ex badante confessa omicidio anziana a Salerno

E' arrivata dopo tre giorni di indagini la svolta nell'omicidio di Maria Grazia Martino, la 91enne trovata cadavere a Salerno, domenica scorsa, nella casa di Via San Leonardo che abitava con la sorella Adele, rimasta ferita e con il fratello Isidoro. Fermato l'ex badante, Giuseppe Buono, 41enne, che ha confessato di aver aggredito le anziane per rubare una cospicua somma di denaro. Tutto sarebbe accaduto fra le 13 e le 13.30 di sabato.

Maria Grazia Martino sarebbe stata uccisa con una mazza di ferro, usata pure per ferire gravemente la sorella Adele, mentre il terzo fratello, disabile, è stato rinchiuso in una stanza. L’ex badante ha scavalcato un muro entrando nell'abitazione ma è stato sorpreso dalle due donne. A quel punto ha perso la testa aggredendole, riuscendo a portare via solo 3400 euro in contanti. I dettagli dell’omicidio sono stati raccontati in Procura, a Salerno, dal Procuratore Capo Giuseppe Borrelli. Particolare curioso: Buono non sapeva che in casa c’era un tesoro ben più consistente.

Gli Agenti della Mobile guidati dal vicequestore Giovanni di Palma hanno trovato 340.000 euro proprio nella stanza dove l'ex badante ha rinchiuso il fratello disabile delle due anziane. Determinanti per le indagini i rilievi della Scientifica, le perquisizioni e le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona di San Leonardo. Buono è stato incastrato anche dall'impronta di una scarpa sul luogo del delitto, compatibile con il tipo di scarpe cui apparteneva la scatola della stessa marca trovata nella sua abitazione.