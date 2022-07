Apre il parcheggio multimodale alla stazione di Napoli

Il Napoli il "Parkin' Station" è un parcheggio da 360 posti auto che Ferrovie dello Stato realizza con 13 milioni per velocizzare la sosta e l'interscambio tra mezzi di trasporto su gomma e ferro. All'interno, anche colonnine per la ricarica di vetture elettriche e stalli per la mobilità dolce e condivisa. Uno spazio multiservizi, per accelerare l'ingresso nella stazione centrale di Napoli e raccordare i percorsi pedonali e ciclabili.

Si tratta di uno degli investimenti che FS farà in Campania per i prossimi dieci anni: circa 15 miliardi, come annuncia l'ad Luigi Ferraris. Il nuovo parcheggio multipiano con ingresso lato Corso Meridionale si inserisce nel quadro della riqualificazione dell'area di Piazza Garibaldi, come conferma il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Il governatore De Luca ricorda l'acquisto di nuovi treni per la Circumvesuviana ed il risanamento in corso dell'Eav, per cercare di superare ritardi di decenni. Ma è attorno alla stazione centrale che matura l'idea di una nuova mobilità regionale.